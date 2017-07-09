1907 Fenerbahçe стала победителем Rift Rivals Green Rift

1907 Fenerbahçe стала победителем турнира Rift Rivals Green Rift по League of Legends. В финале соревнований турецкая команда обыграла Vega Squadron со счётом 3:0.

В турнире СНГ-регион представляли Virtus.pro, Vaevictis Esports, M19 и Vega Squadron. Против них выступали SuperMassive eSports, Oyunfor.CREW, 1907 Fenerbahçe Espor и Team AURORA.

Групповая стадия турнира закончилась со счётом 13:3 в пользу команд из Турции. Две победы завоевала Vega Squadron, в то время как Virtus.pro смогла победить в одном матче.

Остальные результаты турнира Rift Rivals:

Blue Rift:

1. CША

2. Европа

Red Rift:

1. Китай

2. Южная Корея

3. Тайвань

Yellow Rift:

1. Бразилия

2. Южная Америка

3. Латинская Америка

Purple Rift:

1. Япония

2. Юго-Восточная Азия

3. Океания

Rift Rivals проходил с 3 по 9 июля. Турнир стал третьим международным первенством по League of Legends. До этого Riot Games проводила два соревнования — Mid-Season Invitational и чемпионат мира.