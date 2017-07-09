1907 Fenerbahçe стала победителем Rift Rivals Green Rift

1907 Fenerbahçe стала победителем турнира Rift Rivals Green Rift по League of Legends. В финале соревнований турецкая команда обыграла Vega Squadron со счётом 3:0.
В турнире СНГ-регион представляли Virtus.pro, Vaevictis Esports, M19 и Vega Squadron. Против них выступали SuperMassive eSports, Oyunfor.CREW, 1907 Fenerbahçe Espor и Team AURORA.
Групповая стадия турнира закончилась со счётом 13:3 в пользу команд из Турции. Две победы завоевала Vega Squadron, в то время как Virtus.pro смогла победить в одном матче.
Остальные результаты турнира Rift Rivals:
Blue Rift:
1. CША
2. Европа
Red Rift:
1. Китай
2. Южная Корея
3. Тайвань
Yellow Rift:
1. Бразилия
2. Южная Америка
3. Латинская Америка
Purple Rift:
1. Япония
2. Юго-Восточная Азия
3. Океания
Rift Rivals проходил с 3 по 9 июля. Турнир стал третьим международным первенством по League of Legends. До этого Riot Games проводила два соревнования — Mid-Season Invitational и чемпионат мира.