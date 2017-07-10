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Якоб «Pimp» Виннече покинул Team Liquid

10 июля 2017, понедельник. 11:13. Киберспорт

Якоб «Pimp» Виннече покинул состав Team Liquid по Counter-Strike: Global Offensive. Информация об этом появилась на аккаунте организации в «Твиттере».

23 марта стало известно, что Pimp продолжит выступать в команде в качестве игрока замены. Причиной для подобных изменений стали неудовлетворительные результаты коллектива на последних турнирах. Позднее его в составе заменил Рассел «Twistzz» Ван Далкен.

Pimp присоединился к Team Liquid в июня 2016 года. Лучшими достижениями коллектива стали 3-4-е места на ESL One: New York 2016 и 7-8-е места на ESL Pro League Season 4.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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