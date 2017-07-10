SK Gaming обыграла Virtus.pro в футбольном матче со счётом 5:4. Встреча проходила в формате 5х5 на домашнем стадионе ФК «Кёльн».

За свою победу игроки SK Gaming заработали $ 100 тыс. и кубок чемпионов.

В составе Virtus.pro играли Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски, Виктор «TaZ» Войтас, Януш «Snax» Погожельски, Якуб «Kuben» Гурчиньски и Иван «Paranoia» Типухов.

За SK Gaming выступали Габриэль «FalleN» Толедо, Фернандо «fer» Альваренга, Марсело «coldzera» Давид, Эпитасио «TACO» де Мело, Жоао «felps» Васконселлос, Александер Мюллер (управляющий директор SK Gaming), а также Валерий Киров (видеопродюсер SK Gaming).

14 марта Virtus.pro и SK Gaming договорились об условиях футбольного матча между составами по CS:GO. С идей выступил Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковский, который предложил SK Gaming сыграть в футбол после IEM World Championship.