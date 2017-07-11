Класс разбойника ослабили в новом обновлении для Hearthstone

Для карточной игры Hearthstone вышло обновление 8.4. Оно ослабило класс разбойника и внесло изменения в режим «Арена».

У карты «Подземные пещеры» изменилось требование по выполнению задачи. Теперь необходимо разыграть пять существ с одинаковым названием, а не четыре, как это было раньше. Распылить карту за полную стоимость можно до 10:00 по Москве 24 июля.

По словам датского игрока Фредерика «Hoej» Нильсена, изменение положительно скажется на казуальной аудитории. Однако он не уверен, что его оценит киберспортивное сообщество. Разработчики свое решение объяснили вынужденной необходимостью сохранить разнообразие колод, полагающихся на контроль, в рейтинговых матчах.

Изменения для «Арены» в основном коснулись вероятности выпадения определенных карт. Так, например, шанс на получение классовых существ увеличен на 100%, а заклинаний и оружий на 175%. При этом 44 карты пропадут из режима навсегда: «К'Тун», «Королева болот», «Голодный канюк» и другие.

7 июля компания Blizzard анонсировала выход второго дополнения в течение года «Рыцари Ледяного Трона». Релиз состоится в середине августа 2017.