Пользователь Reddit возмутился работой русскоязычных комментаторов по Dota 2

Один из пользователей портала Reddit возмутился качеством русскоязычной студии комментирования по Dota 2. Анонимный пользователь, скрывающийся под никнеймом rorschach620, написал, что качество комментирования оставляет желать лучшего, а стремление RuHub завоевать монополию приводит к пагубным последствиям.



«Качество русскоязычного комментирования и аналитики очень плохое. Некоторые из представителей студии непрофессиональны и плохо влияют на незрелую часть игрового сообщества. Вместо игровой аналитики мы получаем массу несмешных шуток и дешевых мемов. Есть люди, которые стараются улучшить ситуацию, но этого недостаточно.



Организация ESForce (владеющая RuHub,VP, Na’Vi, EPICENTER) основывается на принципах кумовства. Большая часть сотрудников — это друзья или родственники Sneg, NS v1lat и других. Конфликт двух студий RuHub и SLTV перерос в непонятное шоу, где каждая из сторон подшучивает над другой в социальных сетях, совсем позабыв о профессиональной этике.



Ситуация ухудшается, поскольку RuHub стремится завоевать монополию в регионе и даже не думает об улучшении состава студии. Вместо этого используются нечестные тактики (такие как анонимные письма) для борьбы с конкурентами. Мы хотим улучшения ситуации и просим Valve помочь в этом», — написал rorschach620.



Также пользователь предложил методы решения данной проблемы. Более детальное описание проблемы можно найти здесь.