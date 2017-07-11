Стриминговая площадка Azubu лишилась финансирования

Стриминговый сервис Azubu лишился основного источника финансирования. Как сообщает портал Dot Esports, высший суд Лондона издал международное постановление о заморозке всех активов немецкого бизнесмена и соучредителя Azubu Ларса Виндхорста.



В январе этого года издание LA Times опубликовало расследование, согласно которому Azubu получала финансирование от компании Sapinda Group. За последние четыре года сумма инвестиций составила более $ 34 млн, однако зарплаты сотрудников продолжали удерживаться.



Это не первый скандал с участием Виндхорста. Ранее бизнесмен дважды объявлял себя банкротом, а также обвинялся в мошенничестве, растратах и злоупотреблении доверием. Виндхорст заключил сделку с прокурором, и большинство обвинений были сняты, в общем на выплату размером € 1 млн и компенсацией в размере € 2,5 млн.