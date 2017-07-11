В World of Warships проведут событие в честь выхода фильма «Дюнкерк»

Компании Wargaming и Warner Bros. анонсировали совместный проект, посвящённый выходу фильма «Дюнкерк». В период проката ленты в World of Warships добавят набор игровых миссий под историческим названием «Операция „Динамо“. Успешное выполнение заданий принесёт игрокам специальные награды.

У геймеров также появится возможность приобрести премиум-корабль — эсминец HMS Gallant. Он участвовал в эвакуации британских солдат из немецкого окружения и спас около 1500 человек.

«Чудо, произошедшее в Дюнкерке, навсегда вошло в учебники истории, и мы рады хотя бы чуть-чуть прикоснуться к этому знаменательному событию, — сказал Эрик Уайтфорд, директор по маркетингу Wargaming в североамериканском регионе. — В основе всей нашей игры лежит любовь к героическому прошлому, и мы вместе с партнёрами из Warner Bros. рады подарить своим игрокам кусочек военной истории. Надеемся, наши идеи придутся им по вкусу».



World of Warships — симулятор морских сражений во времена Второй мировой войны. Релиз игры состоялся на PC 17 сентября 2015 г.

«Дюнкерк» снимал режиссёр Кристофер Нолан. В фильме описываются события одноименной битвы 1940 года. По итогам операции удалось спасти 338 226 английских, бельгийских и французских солдат. Премьерный показ состоится 19 июля 2017 года.