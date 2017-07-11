Организаторы турнира PGL Major Krakow по CS:GO изменили систему вето

Организаторы соревнований PGL Major Krakow 2017 по Counter-Strike: Global Offensive переработали систему запрета карт. Об этом сообщает портал HLTV.org. Согласно новым правилам, коллектив стоящий выше по сетке (A) будет начинать и завершать выбор карт. Вето будет проходить следующим образом:



— Команда A вычеркивает две карты

— Команда B вычеркивает три карты

— Команда A выбирает карту из двух оставшихся

— Команда B выбирает сторону



Согласно новой системе более удобный выбор достанется команде более высокого посева из-за выбора итоговой карты. Ранее на ELEAGUE Major выбор поля боя происходил случайным образом из оставшихся. В первом раунде швейцарской системы команды со статусом «легенда» автоматически получат более высокий посев, а значит, будут выбирать итоговую карту.



PGL Major Krakow 2017 пройдёт с 16 по 23 июля в польском городе Кракове. Призовой фонд соревнований составит $ 1 млн.