На фестивале Ural Geek Camp 2017 пройдут турниры по FIFA и Hearthstone

В рамках первого Уральского фестиваля технологий Ural Geek Camp 2017 состоятся киберспортивные турниры по FIFA 17 и Hearthstone. Мероприятие пройдёт на территории горнолыжного курорта Абзаково 28-30 июля 2017 года.

В соревнованиях по FIFA примут участие известные российские киберфутболисты Андрей «Timon» Гурьев, Антон «klenoff» Кленов, Кирилл «Aruhito» Ординардцев и Роберт «Ufenok77» Фахретдинов.

На фестивале UGC’17 также пройдут мастер-классы IT-профессионалов, состоится шоу косплееров, будут проведены концерты. Кроме того, для зрителей оборудуют фан-зону с игровыми ретро-приставками.

Первый Уральский фестиваль технологий Ural Geek Camp — мероприятие, объединяющее IT-профессионалов, киберспортсменов и любителей современных развлечений. Ожидается, что на фестивале соберётся более тысячи человек.