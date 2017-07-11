Ведущие игроки и стримеры в СНГ примут участие в турнире «Рофлотурик» по Dota 2

Портал Dota 2.net анонсировал проведение турнира под названием «Рофлотурик» по Dota 2. Известные игроки, стримеры и комментаторы в СНГ сразятся за призовой фонд в размере $ 15 тыс. В соревнованиях примут участие восемь команд. Среди участников такие звезды Dota-сцены, как Dread, NS, Casperr, ALWAYSWANNAFLY, ARS-ART и другие.



Особенность турнира заключается в том, чтобы в ходе матчей выполнить список определённых заданий, который включает в себя 22 основных и 30 побочных. Нарушение основных условий влечёт за собой дисквалификацию. За каждый дополнительный челлендж коллектив зарабатывает $ 100.



«Рофлотурик» пройдёт с 12 июля по 1 августа. Групповая стадия соревнований будет происходить в формате Round Robin (каждый с каждым). В плей-офф команды будут состязаться в Single Elimination, формата best-of-three (до двух побед).

Полную информацию о формате и заданиях вы можете найти на официальном сайте соревнований.