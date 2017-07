Денис «Seized» Костин: нам не нужен The International в CS:GO

Игрок команды Natus Vincere Денис «Seized» Костин дал интервью порталу Slingshot. В беседе с журналистами Денис рассказал о выступлении на ESL One Cologne 2017, а также высказался касательно слишком дорогих турниров.



«Я приехал на ESL One Cologne как на буткемп перед «мэйджором». Перед турниром мы четыре дня тренировались в Москве и играли столько, сколько могли. После этого мы отправились домой, чтобы собрать вещи и поехать на свадьбу Ладислава Guardian Ковача. У нас было где-то три выходных, поэтому мы решили не сосредоточивать внимание на результатах турнира и просто использовать его как хороший повод попрактиковаться. Каждый день после окончания официальных матчей мы возвращались к тренировкам. Нам хочется показать лучшую игру на мэйджоре.



Что касается «мэйджора», то хорошо, когда призовые растут, но нам не нужен такой турнир, как The International. Подобные соревнования убивают значимость других состязаний», — рассказал Seized.



Natus Vincere заняла 3-4-е места на турнире ESL One Cologne 2017 и получила $ 20 тыс. Следующим крупным турниром для Na’Vi будет PGL Major Krakow 2017, который пройдёт с 16 по 23 июля в польском городе Кракове.