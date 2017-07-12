Алексей «Хaoc» Кучеров занял пост генерального директора HellRaisers

Бывший финансовый директор киберспортивной организации HellRaisers занял кресло генерального директора. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Алексей заменит Максима Беднарского, который ранее сообщил об уходе из HellRaisers.



«Всем привет. Постараемся как можно чаще радовать наших болельщиков позитивными результатами команды и тесным общением, зрителей — топовым CS:GO и, конечно, партнёров — своей продуктивной работой.



Тем, кто всегда так искренне и эмоционально поддерживает HellRaisers во время просмотра матчей, отдельное спасибо — мы это чувствуем и постараемся вас только приятно удивлять в дальнейшем», — прокомментировал своё назначение Кучеров.



Беднарский проработал в должности CEO команды более двух с половиной лет. За время его руководства организацией состав по CS:GO одержал победы на Copenhagen Games 2016, ESEA Division 21: Premier Europe Finals, занял второе место на DreamHack Tours 2016 и DreamHack Tours 2017.