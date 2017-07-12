Renegades победила в североамериканских отборах на DreamHack Malmo 2017

Команда Renegades обыграла коллектив Team Liquid в финале североамериканских квалификаций на турнир DreamHack Malmo 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 2:1 (4:16 @ de_mirage; 19:17 @ de_cobblestone; 16:12 @ de_train). Таким образом, австралийско-американский коллектив завоевал путёвку на основной этап соревнований и стал последним известным участником LAN-турнира.



За весь отборочный этап Renegades уступила всего три карты: первую Mythic, вторую бывшему составу paiN Gaming и последнюю в финале квалификаций.



DreamHack Malmo 2017 пройдёт с 30 августа по 3 сентября в шведском городе Мальмё. В соревнованиях примут участие 16 команд, из которых 12 получили приглашение, а 4 прошли квалификации. Коллективы будут сражаться за призовой фонд в размере $ 250 тыс.