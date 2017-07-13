Роман Дворянкин: переход к новому лидеру в составе проходит не так гладко

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью для cyber.sports рассказал о причинах спада состава организации по CS:GO.

«Вообще, корень всех последних неудач в том, что переход внутриигрового лидерства от Нео к Снаксу проходит не так просто и гладко, как планировалось. Янушу было на первых порах сложновато самому принимать критично важные решения в ситуации, когда рядом с тобой сидят такие корифеи, как Филип и Виктор. Сейчас это проблема практически ушла, а начало работы с Давидом только укрепит игровое взаимодействие между игроками», — рассказал Дворянкин.

После победы на DreamHack Masters — Las Vegas 2017 состав Virtus.pro по CS:GO не смог войти в топ-4 на Intel Extreme Masters XI — World Championship, StarLadder i-League StarSeries Season 3, а также покинул высший дивизион ESL Pro League.