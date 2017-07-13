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Михаил «Misha» Агатов: я вижу, что Dota 2 умирает

13 июля 2017, четверг. 14:40. Киберспорт

Игрок команды M19 по Dota 2 Михаил «Misha» Агатов прокомментировал нынешнее состояние Dota 2, а также последние нововведения компании Valve.

«Я вижу, что Dota 2 умирает. Можно посмотреть количество людей онлайн — с 2015 года оно падает каждый месяц и никак не растёт. И новая система может стать рывком к какому-то переломному моменту. Я думаю, что Valve понимают это и будут стремиться в сторону новых игроков. Сейчас игра ориентирована на tier-1 команды, по сути. А сейчас будут развивать команды уровнем пониже, больше людей могут заинтересоваться дотой», — заявил Misha.

4 июля компания Valve анонсировала изменения системы мэйджор- и майнор-турниров. Теперь любой турнир с призовым фондом более $ 500 тыс. получит звание мэйджора и финансовую поддержку от Valve. Также была введена система майноров — если организаторы соберутся провести турнир на $ 150 тыс., то им разработчики помогут удвоить сумму.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
Новости. Киберспорт
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