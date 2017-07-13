Ладислав «Guardian» Ковач: нам нужно перестать обвинять друг друга

Игрок Natus Vincere по CS:GO Ладислав «Guardian» Ковач рассказал, какие проблемы сейчас существуют в команде.

«Я думаю, что нам нужно улучшить взаимопонимание и перестать обвинять друг друга после проигранных раундов. Нам нужно понять, что такие ситуации случаются и с этим ничего не сделать. Мы уже не можем изменить своё решение. Нужно переключиться и подумать над следующим раундом.

Конечно, нам также нужно играть больше по отдельности, но для этого у нас будет много времени. Это то, что можно исправить за несколько дней», — заявил Ковач.

Следующим турниром для Natus Vincere станет PGL Major Kraków 2017, который пройдёт с 16 по 23 июля в Польше.