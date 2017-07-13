Gran Turismo Sport появится в продаже в октябре

Японская компания Sony и студия Polyphony Digital анонсировали дату выхода автомобильного симулятора Gran Turismo Sport. Игра появится в продаже 18 октября, на месяц раньше, чем предполагалась.

Также разработчики представили обложку игры:

Gran Turismo Sport — продолжение суперуспешной гоночной серии. В новом выпуске разработчики сделали ставку на онлайн-составляющую, а также на связь игры с реальным автоспортом. Авторы игры уже объявили, что GT Sport будет поддерживаться многими гоночными чемпионатами, а лучшие виртуальные гонщики, победившие во внутриигровых турнирах, смогут впоследствии попробовать себя в настоящем автоспорте.