PVP Live: в режиме «История» FIFA 18 будет шесть лиг

В Сеть утекло изображение, на котором показаны шесть лиг для сюжетного режима «История» в FIFA 18. Помимо английского чемпионата в игре появятся испанский, бразильский, немецкий, французский и американский, пишет PVP Live.

Главными героями кампании станут Алекс Хантер, впервые появившийся в FIFA 17, и два других героя. Разработчики пока не раскрывали их имён и внешности.

Футбольный симулятор разрабатывается компанией EA Sports. Релиз FIFA 18 состоится 29 сентября на PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и Nintendo Switch.

Новая глава. 5 главных нововведений в FIFA 18