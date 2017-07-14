У Overwatch League появится фэнтези-лига

Компания Blizzard создаст фэнтези-лигу для турнира Overwatch League. Об этом сообщил распорядитель лиги Нэйт Нэнзер.

«Мы не хотим делать из этого азартную рулетку, а думаем создать фэнтези-лигу, которая имеет популярность у фанатов традиционных видов спорта. К тому же она завлекает новых болельщиков. Думаю, мы будем рассматривать только такой вариант», — заявил Нэнзер.

Фэнтези-лига — игра, в которой участники формируют виртуальную команду из игроков, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачётные баллы.