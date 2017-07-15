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NiP вышла в финал DreamHack Valencia 2017 по CS:GO

15 июля 2017, суббота. 17:04. Киберспорт

Команда Ninjas in Pyjamas обыграла коллектив Team EnVyUs в полуфинале турнира DreamHack Valencia 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 2:1 (8:16 @ de_inferno; 16:10 @ de_cache; 16:9 @ de_train). Таким образом, шведская пятёрка прошла в финал соревнований. Team EnVyUs в свою очередь заняла 3-4-е место и получила $ 10 тыс.

Следующим соперником NiP станет победитель пары Heroic против Red Reserve. Второй полуфинал состоится 15 июля в 16:30 по московскому времени. Победитель сразится за чемпионский титул.

DreamHack 2017 Valencia проходит в испанском городе Валенсия. Призовой фонд соревнований составляет $ 100 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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