RFRSH Entertainment подтвердила факт владения несколькими командами в CS:GO

Основатель компании RFRSH Entertainment Николай Найем сообщил, что организация владеет несколькими коллективами в Counter-Strike: Global Offensive. Он уточнил, что владеет 80% Heroic и 55% Astralis, сообщает Dot Esports.



Николай сообщил, что агентство приобрело вторую команду 7 июня, чем объяснил более ранние обвинения в его сторону. В мае он сообщал, что организация не владеет несколькими командами. Найем отметил также, что планируется ещё одно приобретение в лице GODSENT.



Несколько дней назад, 13 июля, агентство объявило о проведении соревнований совместно с PGL. После этого журналист Ричард Льюис заявил, что при выступлении на собственных турнирах возникает конфликт интересов.