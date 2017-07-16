Абай «HObbit» Хасенов: при подготовке к турниру мы отыграли около 700 часов

Игрок команды Gambit по Counter-Strike: Global Offensive Абай «HObbit» Хасенов дал интервью журналистам портала HLTV.org. Абай рассказал о подготовке к турниру, а также о первом матче на PGL Major Krakow 2017.



«Перед турниром мы много готовились. Мы отыграли около 700 часов за две недели. Это слишком много. Мы проиграли практически все онлайн-матчи. Мы не знали что делать, поэтому просто практиковались снова и снова. Сегодня мы имеем то, что имеем.



Когда мы начали со счёта 0:5, то я думал, что будет очень сложно. Было ощущение, что мы проиграем этот матч и что у нас нет шансов. В одном из раундов что-то случилось, и мы не просто выиграли этот раунд — после него я почувствовал какую то силу. В процессе игры Даниил «Zeus» Тесленко нас скорректировал и сказал, что нам надо играть медленнее», — прокомментировал победу HObbit



Gambit одержала первую победу в турнире, обыграв mousesports со счётом 16:10 на карте de_inferno.