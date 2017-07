Бывший профессиональный баскетболист Джаред Джеффрис стал президентом организации Echo Fox. Об этом сообщает портал The Esports Observer. Джеффрис займётся развитием бренда команды, а также поиском игроков.



Рик Фокс основал киберспортивный бренд Echo Fox в 2015 году. В настоящее время за команду выступают составы по H1Z1, League of Legends, Street Fighter V, Call of Duty, Tekken 7 и другим дисциплинам.



За время своей профессиональной карьеры Джаред выступал за такие клубы, как «Вашингтон Визардс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». Последним клубом игрока стал «Портленд Трейл Блэйзерс», за который он выступал до 2013 года.