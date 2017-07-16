Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Сборные Китая и Франции получили места на Overwatch World Cup 2017

16 июля 2017, воскресенье. 19:11. Киберспорт

Команды Китая и Франции стали финалистами отборочных Overwatch World Cup 2017 по Overwatch в Шанхае. Таким образом, оба коллектива получили путёвки на LAN-турнир.

За право участия в итоговом турнире соревновались восемь команд, которые были поделены на две группы. В плей-офф пробились сборные Тайланда, Норвегии, Китая и Франции. Последние легко обыграли своих соперников и получили слот на чемпионате мира. Оба коллектива не проиграли ни одной карты в течение соревнований.

Overwatch World Cup 2017 пройдёт с 3 по 4 ноября этого года. Команды-участники разыграют призовой фонд в размере $ 72 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Overwatch
Новости. Киберспорт
16 июля 2017, воскресенье
19:11 Сборные Китая и Франции получили места на Overwatch World Cup 2017
17:54 Джаред Джеффрис стал президентом организации Echo Fox
16:19 Ли «Chaser» Сонг Хьюн покинул состав Team Dignitas по LoL
15:58 Абай «HObbit» Хасенов: при подготовке к турниру мы отыграли около 700 часов
13:50 Gambit Esports одержала первую победу на PGL Major Krakow 2017 по CS:GO
12:12 Миколай «Elazer» Огоновски стал чемпионом 2017 WCS Valencia по StarCraft II
10:39 Даурен «AdreN» Кыстаубаев снялся в клипе на песню Тимати
00:56 NiP стала чемпионом DreamHack Valencia 2017 по CS:GO
15 июля 2017, суббота
20:25 Red Reserve стала вторым финалистом DreamHack Valencia 2017 по CS:GO
17:45 RFRSH Entertainment подтвердила факт владения несколькими командами в CS:GO
17:04 NiP вышла в финал DreamHack Valencia 2017 по CS:GO
13:48 Valve исправила ошибку с наградами третьей сокровищницы в Dota 2
12:11 Алексей «XAOC» Кучеров: мы открыты к новым возможностям
05:03 Определились все участники плей-офф DreamHack Valencia 2017
14 июля 2017, пятница
22:50 Игроки LGD.Forever Young столкнулись с визовыми проблемами перед TI7
22:14 Игроки раскритиковали Blizzard за повышение цен на образы в HoTS
18:54 Valve выпустила третью сокровищницу для Боевого пропуска
18:33 У Overwatch League появится фэнтези-лига
16:03 Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: Snax хотел стать капитаном
14:58 Названы даты проведения чемпионат мира по FIFA 17
14:31 ESL оплатит расходы команд-участниц турнира Pro League Season 6
14:21 PVP Live: в режиме «История» FIFA 18 будет шесть лиг
11:29 Зрители PGL Krakow Major 2017 получат сувенирные наборы
13 июля 2017, четверг
22:22 HellRaisers и Team EnVyUs сыграют на DreamHack Atlanta 2017
21:20 Французские политики поддержали сборную команды по Overwatch
18:16 Gran Turismo Sport появится в продаже в октябре
17:25 Virtus.pro продлила контракты с составом по Dota 2 до конца 2018 года
16:55 Луис Суарес появится на обложке Pro Evolution Soccer 2018
16:51 Ладислав «Guardian» Ковач: нам нужно перестать обвинять друг друга
16:16 RFRSH Entertainment анонсировала серию турниров по CS:GO
14:40 Михаил «Misha» Агатов: я вижу, что Dota 2 умирает
12:15 Роман Дворянкин: переход к новому лидеру в составе проходит не так гладко
11:38 Shanghai Moontoon Technology опровергла обвинения Riot Games
12 июля 2017, среда
20:06 Blizzard анонсировала турнир по WoW с призовым фондом $ 100 тыс.
16:58 The International 2017 установил новый рекорд по призовому фонду
16:07 Владелецы «Нью-Инглэнд Пэтриотс» и «Нью-Йорк Метс» купили места в лиге Overwatch
14:58 Renegades победила в североамериканских отборах на DreamHack Malmo 2017
13:25 Алексей «Хaoc» Кучеров занял пост генерального директора HellRaisers
12:20 Денис «Seized» Костин: нам не нужен The International в CS:GO
10:56 Mousesports и EnVyUs сыграют на DreamHack Malmo 2017 по CS:GO
10:17 Игровой холдинг Game Show привлёк инвестиции на сумму $ 3,5 млн
11 июля 2017, вторник
20:31 «Киев Киберспорт Арена» примет турнир Western Clash по Heroes of the Storm
20:12 Ведущие игроки и стримеры в СНГ примут участие в турнире «Рофлотурик» по Dota 2
19:45 На фестивале Ural Geek Camp 2017 пройдут турниры по FIFA и Hearthstone
18:56 Организаторы турнира PGL Major Krakow по CS:GO изменили систему выбора карт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017