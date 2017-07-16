Сборные Китая и Франции получили места на Overwatch World Cup 2017

Команды Китая и Франции стали финалистами отборочных Overwatch World Cup 2017 по Overwatch в Шанхае. Таким образом, оба коллектива получили путёвки на LAN-турнир.



За право участия в итоговом турнире соревновались восемь команд, которые были поделены на две группы. В плей-офф пробились сборные Тайланда, Норвегии, Китая и Франции. Последние легко обыграли своих соперников и получили слот на чемпионате мира. Оба коллектива не проиграли ни одной карты в течение соревнований.



Overwatch World Cup 2017 пройдёт с 3 по 4 ноября этого года. Команды-участники разыграют призовой фонд в размере $ 72 тыс.