FIFA 17 стала самой продаваемой игрой в России в первой половине 2017 года

Футбольный симулятор FIFA 17 от студии EA Sports стал самой продаваемой игрой первой половины 2017 года. Об этом говорится в исследовании, которое провела немецкая компания GfK Entertainment. Также спортивная игра лучше других продавалась в Бразилии, Италии, Польше, Португалии и Испании.

На втором месте в России расположился криминальный боевик Grand Theft Auto V, на третьем — командный шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. В исследовании GfK Entertainment учитывались продажи консольных и PC-версий игр.

Футбольный симулятор FIFA 17 вышел в сентябре прошлого года. На данный момент продано более 20 млн копий игры по всему миру.