PGL Major Krakow: Gambit eSports сыграет с Virtus.pro

Завершился второй раунд турнира PGL Major Krakow 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. По его итогам турнирную таблицу возглавили Gambit Esports, BIG, Virtus.pro и SK Gaming.

Результаты второго раунда

Матчи третьего дня соревнований начнутся в 12:00 по московскому времени. По итогам жеребьёвки образовались следующие пары:

В случае победы Gambit eSports гарантирует себе место в стадии плей-офф. Vega Squadron и FlipSid3 Tactics в случае проигрыша покинут соревнования.

PGL Krakow Major 2017 проходит с 16 по 23 июля в Польше. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.