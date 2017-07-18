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PGL Major Krakow: Gambit eSports сыграет с Virtus.pro

18 июля 2017, вторник. 01:52. Киберспорт

Завершился второй раунд турнира PGL Major Krakow 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. По его итогам турнирную таблицу возглавили Gambit Esports, BIG, Virtus.pro и SK Gaming.

Результаты второго раунда

Результаты второго раунда

Матчи третьего дня соревнований начнутся в 12:00 по московскому времени. По итогам жеребьёвки образовались следующие пары:

В случае победы Gambit eSports гарантирует себе место в стадии плей-офф. Vega Squadron и FlipSid3 Tactics в случае проигрыша покинут соревнования.

PGL Krakow Major 2017 проходит с 16 по 23 июля в Польше. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Counter-Strike: Global Offensive
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