Король-лич появился в рекламном ролике Hearthstone в роли продавца мороженого

Компания Blizzard выпустила ролик под названием «Мороженая Цитадель» Короля-лича». Видео опубликовали в преддверии выхода дополнения «Рыцари Ледяного Трона» для Hearthstone.

Главным героем выступил Король-лич. По сюжету он обслуживал детей в роли продавца мороженого.

«Рыцари Ледяного Трона» стали вторым дополнением для Hearthstone в 2017 году. Его анонс состоялся 7 июля. В новое расширение войдут 135 новых карт. Релиз дополнения состоится в середине августа. Точная дата выхода неизвестна.

«Понятно, почему в России холодное лето. Это промокампания от Blizzard». Анонс дополнения «Рыцари Ледяного Трона».