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PGL Krakow Major: Gambit eSports и BIG вышли в плей-офф

19 июля 2017, среда. 00:59. Киберспорт

Завершился третий раунд групповой стадии турнира PGL Krakow Major 2017 по CS:GO. По его итогам в плей-офф вышли Gambit eSports и BIG.

В это же время турнир покинули FaZe Clan и Vega Squadron, которые уступили во всех матчах. Команды заняли итоговую позицию на 15-16-м месте.

Результаты третьего раунда

Результаты третьего раунда

Матчи четвёртого дня соревнований начнутся в 12:00 по московскому времени. По итогам жеребьёвки образовались следующие пары:

PGL Krakow Major 2017 проходит с 16 по 23 июля в Польше. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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