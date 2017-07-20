LGD.FY решила визовые проблемы игроков по Dota 2

Китайская киберспортивная организация LGD Forever Young решила визовые проблемы состава по Dota 2. Об это сообщается в социальной сети Weibo. Во время повторного визита в посольство членов коллектива сопровождал исполнительный директор организации. В итоге оба игрока получили разрешение на въезд в страну. Таким образом, китайский коллектив посетит The International 2017 в полном составе.

Ранее Ду «Monet» Пэну и двадцатичетырёхлетнему Хэ «InFlame» Юнчжэну отказали в выдаче виз в США. При этом у InFlame была действующая виза в Соединённые Штаты Америки, однако из-за утери паспорта игрок был вынужден подавать документы заново.

The International 2017 пройдёт с 7 по 12 августа. В соревнованиях примут участие 18 коллективов, которые разыграют призовой фонд размером более $ 21,7 млн долларов.