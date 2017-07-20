Майк «Shroud» Грежесик: до августа никто не будет участвовать в турнирах

Игрок состава Cloud9 по Counter-Strike: Global Offensive Майк «Shroud» Грежесик заявил, что PGL Krakow Major 2017 стал последним турниром этого лета по CS:GO, а после него коллективы отправятся на отдых. Как он сообщил, игроки топовых команд единогласно пришли к этому решению.

Cloud9 уступила Virtus.pro в последнем раунде группового этапа PGL Krakow Major 2017, в результате чего покинула турнир. В плей-офф всего прошли восемь коллективов: Gambit Esports, Fnatic, SK Gaming, Astralis, BIG, Immortals, North и Virtus.pro. Победитель турнира получит $ 500 тыс.