Гаррош станет героем в Heroes of the Storm

Гаррош Адский Крик станет следующим новым героем Heroes of the Storm. Об этом разработчики объявили в официальном «твиттере» игры. Точная дата появления пока не сообщается. Навыки персонажа также не раскрываются.

Гаррош — это персонаж вселенной WarCraft, где являлся одним из вождей клана Железной орды. Он появлялся в WarCraft 3, World of WarCraft, а также был запечатлён в фильме «Варкрафт», который был выпущен в 2016 году.

Последним добавленным героем стал адмирал Алексей Стуков из вселенной StarCraft.