Игроки Execration и TNC Pro Team получили визы в США и смогут выступить на The International 2017. Информация об этом появилась на стриницах организаций в «Твиттере».

Сообщается, что обе команды обратились за помощью к правительству Филиппин, которое приняло решение выдать игрокам статус спортсменов. После этого составы организаций смогли получить официальные спортивные визы.

Ранее стало известно, что китайская киберспортивная организация LGD также решила визовые проблемы состава LGD.Forever Young.

The International 2017 пройдёт с 7 по 12 августа. В соревнованиях примут участие 18 коллективов, которые разыграют призовой фонд размером более $ 21 млн долларов.