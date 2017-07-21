Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Игроки Execration и TNC Pro Team получили визы в США

21 июля 2017, пятница. 11:18. Киберспорт

Игроки Execration и TNC Pro Team получили визы в США и смогут выступить на The International 2017. Информация об этом появилась на стриницах организаций в «Твиттере».

Сообщается, что обе команды обратились за помощью к правительству Филиппин, которое приняло решение выдать игрокам статус спортсменов. После этого составы организаций смогли получить официальные спортивные визы.

Ранее стало известно, что китайская киберспортивная организация LGD также решила визовые проблемы состава LGD.Forever Young.

The International 2017 пройдёт с 7 по 12 августа. В соревнованиях примут участие 18 коллективов, которые разыграют призовой фонд размером более $ 21 млн долларов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
21 июля 2017, пятница
11:18 Игроки Execration и TNC Pro Team получили визы в США
20 июля 2017, четверг
21:31 Гаррош станет героем в Heroes of the Storm
19:09 Денис «seized» Костин: я за то, чтобы Zeus вернулся
18:51 Team Spirit отправила двух членов коллектива по Dota 2 на скамейку запасных
16:21 Густав «s4» Магнуссон: результат топ-6 или ниже на TI7 меня разочарует
16:19 На фестивале Италии в Москве пройдут соревнования по киберфутболу
14:53 Команда forZe обзавелась составом по CS:GO
14:04 Майк «Shroud» Грежесик: до августа никто не будет участвовать в турнирах
12:36 ФК «Штутгарт» подписал состав по FIFA
09:18 LGD.FY решила визовые проблемы игроков по Dota 2
01:40 PGL Krakow Major: определились все участники плей-офф
01:16 Valve временно закрыла Secret Shop из-за дорогой доставки вещей
00:32 Состав Planet Dog перешёл в организацию HellRaisers
19 июля 2017, среда
21:24 PGL Krakow Major: North, Astralis и SK прошли в плей-офф
19:56 Джейси «Gillyweed» Глак: корейские игроки играли заурядно на Mid-Season Brawl
18:57 Яков «Dark» Грабарь ушел из Double Dimension
18:29 EA Sports опубликовала панорамное видео с записью штрафных от Криштиану Роналду
18:06 Основатель Game Show покинул компанию ради нового проекта
17:40 Кокорин и Лаборде вошли в команду недели FIFA 17
15:43 PGL Krakow Major: Natus Vincere вылетела с турнира
14:23 Flipsid3 Tactics обыграла PENTA на PGL Major Krakow 2017 по CS:GO
13:08 Mousesports покинула турнир PGL Major Krakow 2017 по CS:GO
12:35 CoL подписала игроков по карточной игре «Гвинт»
09:25 Valde покинул состав Heroic по CS:GO
08:27 В Dota 2 исправили ошибку работы Essence Aura у Outworld Devourer
00:59 PGL Krakow Major: Gambit eSports и BIG вышли в плей-офф
18 июля 2017, вторник
23:02 PGL Krakow Major: Gambit eSports вышла в плей-офф
21:44 Бундеслига заключила контракты с игровыми компаниями Sega и Konami
20:10 ELEAGUE покажет сериал про игроков Dota 2 на канале TBS
18:44 ESL начнёт показ двух игровых шоу на американском канале Disney XD
18:37 Black Star Gaming анонсировала турнир по Hearthstone
17:48 PGL Major Krakow: Natus Vincere уступила Immortals
16:42 Король-лич появился в рекламном ролике Hearthstone в роли продавца мороженого
16:35 Филип «NEO» Кубски: Кёльн преподал Snax суровый урок
16:15 Е «Boboka» Чжибао не прошёл интервью в посольстве США с первого раза
14:47 PGL Major Krakow: FlipSid3 Tactics обыграла FaZe Clan
13:35 HGG: сборные команды Украины и Чехии отправятся на BlizzCon 2017
13:32 Vega Squadron покинула PGL Major Krakow 2017
13:14 Участники PGL Krakow Major договорились не использовать баг на de_inferno
13:08 В StarCraft 2 появится компендиум перед чемпионатом мира на BlizzCon 2017
11:57 Координатор проектов PGL прокомментировал проблемы с трансляцией
01:52 PGL Major Krakow: Gambit eSports сыграет с Virtus.pro
17 июля 2017, понедельник
23:13 Якоб «pyth» Моуруярви сыграет за GODSENT на DreamHack Atlanta
22:24 PGL Major Krakow: Gambit Esports продолжила победную серию
21:14 На PGL Major Krakow команды BIG и Cloud9 доиграли матч вне стрима
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017