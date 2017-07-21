Е «Boboka» Чжибао оформил визу для поездки на The international 7

Е «Boboka» Чжибао получил американскую визу для поездки на The International 7. Об этом на своей странице в Weibo сообщил менеджер Invictus Gaming.



Первый отказ во время собеседования игрок получил 18 июля. По заявлению менеджмента, ко второй попытке киберспортсмен прошёл отдельную подготовку.



Ранее документы для поездки в США получили все китайские киберспортсмены. Также стало известно, что организации TNC Pro team и Execration оформили для своих игроков спортивные визы.



The International 7 стартует 2 августа в Сиэтле. В чемпионате примут участие 18 команд из разных регионов мира. Участники разыграют рекордный для киберспорта призовой фонд в размере более чем $ 21,5 млн.