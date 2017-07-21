PGL Major Krakow: Gambit eSports вышла в полуфинал

Gambit eSports обыграла Fnatic со счетом 2:0 (16:14 @ de_train; 16:12 @ de_inferno) и вышла в полуфинал турнира PGL Major Kraków 2017 по Counter-Strike: Global Offensive.

Fnatic закончила своё выступление на соревнованиях. Команда расположилась на итоговой позиции с 5-го по 8-е место и заработала $ 35 тыс.

В следующем матче сыграют Astralis и SK Gaming. Победитель этой пары встретится с Gambit eSports.

PGL Major Krakow 2017 проходит в польском городе Кракове. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.