Открыта регистрация на киберфутбольный турнир в рамках фестиваля Италии

22 и 23 июля в Саду «Эрмитаж» впервые пройдёт Большой фестиваль Италии (Grand Italia Fest), организованный по инициативе национального агентства по туризму Италии ENIT при поддержке Департамента культуры города Москвы и посольства Италии в России.



На фестивале пройдёт Кубок Италии по киберфутболу FIFA 17, в котором по предварительной записи смогут принять участие все желающие. Одним из условий участия станет выбор итальянской команды для игры в турнире. Зарегистрироваться можно здесь.

Ведущими киберфутбольного соревнования станут стендап-комики Евгений Чебатков и Чермен Качмазов.