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Иоанн «Edward» Сухарев: всё это результат наших действий и подготовки

21 июля 2017, пятница. 20:03. Киберспорт

Игрок состава Natus Vincere по CS:GO Иоанн «Edward» Сухарев прокомментировал выступление команды на PGL Major Krakow, а также высказался насчёт своего желания играть снова с Даниилом «Zeus» Тесленко.

«Что сказать… позор. Не вышли из группы. Могу отметить, что всё закономерно. Мы заслуживаем того, где мы находимся. Это результат наших действий, нашей подготовки. Позорно выступили, оправданий нет.

Я был бы не против играть с Zeus. Я этого человека знаю 15 лет и за свою жизнь много времени провёл с ним в команде. Не могу сказать, что мы близкие друзья, но мы знаем сильные и слабые стороны друг друга, и это немаловажно», — рассказал Edward.

В групповой стадии турнира PGL Major Krakow 2017 Natus Vincere выступила со статистикой 1 победа и поражение и покинула соревнования. Команда заняла итоговую позицию на 12-14-м месте.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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