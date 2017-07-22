PGL Major Krakow: Immortals пробилась в полуфинал

Бразильская пятёрка Immortals пробилась в полуфинал чемпионата PGL Major Krakow. В матче против BIG команда нанесла поражение немецко-словацкому составу: 16:19 на de_cobblestone, 16:7 на de_inferno, 16:14 на de_train.

Соперником Immortals станет победитель пары North против Virtus.pro. Четвертьфинальный матч с их участием начнётся 22 июля в 14:00 по московскому времени.

В этот день также пройдут и полуфинальные матчи. Gambit Esports встретится с датчанами из Astralis в 17:30. Immortals и North/Virtus.pro будут закрывать игровой день в 21:00.