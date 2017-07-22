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v1lat составил список людей, которых бы позвал на The International 2017

22 июля 2017, суббота. 15:31. Киберспорт

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай на своём канале в сети Telegram составил список людей, которых бы он хотел видеть в русскоязычной студии на The International 2017.

«Я ничего не буду писать о людях, которых пригласили на International, потому что нам нельзя этого делать. Но писать по поводу тех, кого не позвали, я могу.

Maelstrom — первый человек в мире, который откомментировал 1000 матчей, человек, который спокойно и с шутками пережил весь хейт, который на него лился где-то год назад по какой-то непонятной мне причине.

Форс — работал на двух предыдущих мажорах, очень улучшился за последний год с точки зрения комментатора.

Adekvat — проходит сейчас через то, через что прошёл Маел год назад. Массовый хейт от интернет-троллей. Проходит успешно, не обращая внимание, как и нужно делать.

Nexus — я его предлагал пригласить на ТИ, но меня не послушали.

Контент-мейкеры. Инеска и Хитров. Да, по обьективным причинам Инеска вылетела из обоймы на некоторое время, так что попадание на ТИ7 официальным интервьюером это было бы нечестно, так что этот турнир как для Инны, так и для Саши Хитрова, который тоже, видимо, ничего за год не сделал для дота комьюнити, станет ещё одной возможностью доказать, что их зря игнорируют.

Интервьюер. Morf Designer. Два года подряд был на ТИ в роли официально приглашённого интервьюера, и со своей работой справлялся на ура.

Вот как-то так, вот список людей, которых я бы позвал на свой турнир, если бы проводил, например, минор в Салоне Сантехники имени Вилата», — написал Волочай.

The International 2017 пройдёт в американском городе Сиэтл с 7 по 12 августа. Призовой фонд турнира пока составляет более $ 21 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
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