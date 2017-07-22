PGL Major Krakow: Virtus.pro обыграла North

Virtus.pro обыграла North со счётом 2:0 (16:9 @ de_cbble; 16:10 @ de_nuke). Матч проходил в рамках четвертьфинала турнира PGL Major Krakow 2017 по Counter-Strike: Global Offensive.

Польская пятёрка Virtus.pro вышла в полуфинал турнира, где сыграет против Immortals. В это же время North покинула соревнования и заняла итоговую позицию на 5-8-м местах.

В следующем матче турнира сыграют Gambit eSports и Astralis. Игра начнётся в 16:30 по московскому времени.

PGL Major Krakow 2017 проходит в польском городе Кракове. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.