Участник Gambit Esports Даурен «AdreN» Кыстаубаев стал самым ценным игроком мэйджора по версии HLTV. На выбор портала повлиял стабильно высокий рейтинг на каждой карте и количество открывающих фрагов (0,17 за раунд).

Награда от HLTV стала первой в карьере 27-летнего казахского игрока. Худший результат он показал лишь однажды — на первой карте финала против Immortals.

Редакция игрового портала HLTV регулярно вручает награды самым ценным игрокам после соревнований по CS:GO. На предыдущем мэйджоре ELEAGUE Major звание MVP турнира получил Маркус «Kjaerbye» Кьебю. Чаще всех награду от HLTV на чемпионатах такого уровня выигрывал Марсело «coldzera» Давид — дважды. Всего в карьере бразильца три таких медали.

Gambit Esports победила в финале PGL Major Krakow. В финале команда из СНГ переиграла бразильский состав Immortals со счетом 2:1. Трансляция матча в пиковый момент собрала 1 864 604 зрителей.

«Не сдамся, пока не выиграю этот мэйджор». Главная надежда СНГ в CS:GO