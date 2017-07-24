Адам «343» Шах: я пропущу TI7 из-за потерянного паспорта

Тренер команды compLexity Gaming Адам «343» Шах сообщил в «Фейсбуке», что потерял паспорт. В связи с этим Адам пропустит основной этап TI7.



«Я тренировал compLexity перед квалификациями The International 2017 и должен был вернуться после этого. К сожалению, я потерял свой паспорт и застрял здесь. Большое спасибо compLexity Gaming за то, что позволили мне остаться и позаботились обо мне.



Я продолжу двигаться дальше и буду дистанционно тренировать коллектив Digital Chaos. К сожалению, я не смогу посетить TI7 из-за утери визы вместе с паспортом, но я приложу все возможные силы, чтобы помочь им», — сообщил 343.



The International 2017 пройдёт со 2 по 12 августа в Сиэтле (США). Призовой фонд соревнований составляет более $ 22,1 млн. Команда Digital Chaos пробилась на турнир через региональные квалификации.