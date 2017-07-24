Даниил «Zeus» Тесленко: будьте настоящими, а не гнилыми людьми

Капитан Gambit Esports после победы на PGL Major Krakow обратился к болельщикам с благодарственной речью.

«Чуваки, мы выиграли мэйджор. Эмоции переполняют. «Личка» разрывается. Куча поздравлений. Братва, но самое главное, что вы были с нами всё это время, а мы для вас снимали кучу видосов, выигрывали матчи один за одним. Мы для вас делали крутые дела, а вы нам отвечали тем же. Огромный респект, большое спасибо. Эмоции до сих пор переполняют, хотя уже и время прошло. Не могу успокоиться.

Я хочу вам просто сказать и пожелать, чуваки, от чистого сердца. Если вы реально за что-то будете браться в этой жизни, чего-то захотите достичь, неважно в каком спорте, что это будет для вас, какая цель, может, в бизнесе, не останавливайтесь. Не сомневайтесь в себе, идите до конца, слушайте свое сердце, верьте, будьте настоящими людьми. Отвечаю, какие-то иноземные силы, что-то произойдет, у вас обязательно все получится.

Что вам хочется пожелать… Будьте настоящими. Это самое главное. Не будьте гнилыми людьми. Бумерангом всё в жизни возвращается. Я в этом уверен на сто процентов. Если вы не предаёте, если вы настоящий, если вы верите своему сердцу, если вас уважают люди, то что-то вам поможет, и вы обязательно достигнете того, чего хотите.

Чуваки, короче, вам огромный респект. Наверное, и нам огромный респект. Мы выиграли этот мэйджор, я просто в шоке. Можно выиграть один турнир, другой, но выиграть мэйджор — мечта любого «ксера» на профессиональной сцене», — сказал Тесленко в видеоблоге.

Победа ума над силой. Итоги PGL Major Krakow 2017

«Не сдамся, пока не выиграю этот мэйджор». Главная надежда СНГ в CS:GO