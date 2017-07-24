Казахский игрок занял четвёртое место на турнире DreamHack по Hearthstone

Казахский киберспортсмен Оле «Naiman» Батырбеков занял четвёртое место на турнире DreamHack Atlanta 2017 по Hearthstone. В полуфинале игрок потерпел поражение от американца DrJikininki со счётом 2:3. Именно он и стал будущим чемпионом.

В финале соревнований DrJikininki победил соотечественника noblord со счётом 3:2. Вместе с трофеем игрок заработал $ 7500 и 15 турнирных очков HCT. Серебряному призёру досталось $ 3500 и 12 очков. Дэвид «JustSaiyan» Шан и Оле «Naiman» Батырбеков, расположившиеся на третьем и четвёртом местах, получили по $ 2050 и 8 очков.

По словам казахского игрока, он допустил несколько ошибок в матче, которые не позволили ему пробиться в финал. «Игрок, который лучше играл, победил. Надеюсь, в будущем так будет всегда», — написал Батырбеков на своей странице в Twitter.

DreamHack Atlanta 2017 проходил с 21 по 23 июля. Призовой фонд турнира составил $ 25 000.