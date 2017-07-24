Австралия и Швеция квалифицировались на чемпионат мира по Overwatch

В Сиднее завершился второй отборочный этап чемпионата мира по Overwatch. Сборные Австралии и Швеции прошли квалификацию на турнир. Помимо поездки, финалисты вместе со всеми участниками заработали по $ 9 тыс.

В полуфинале соревнований шведы обыграли испанцев со счетом 3:0, а австралийцы победили японцев — 3:2.

Ранее сборные Китая и Франции показали лучшие результаты на квалификации в Шанхае. Третий отборочный этап состоится в Катовице с 4 по 6 августа. В соревнованиях поучаствует сборная России. Команда попала в группу F вместе с Канадой, Сингапуром и Турцией.

Чемпионат мира по Overwatch среди национальных сборных пройдёт на игровой выставке BlizzCon с 3 по 4 августа.