Flickshot: Руководство North посадило Эмиля «Magisk» Рейфа на скамейку запасных

Руководители киберспортивной организации North посадили Эмиля «Magisk» Рейфа на скамейку запасных. Об этом сообщает французский портал Flickshot, который часто публикует трансферные инсайды команд по CS:GO задолго до официального анонса.

На место Рейфа претендуют Даниэль «mertz» Мерц из North Academy и Вальдемар «valde» Вангсе. До 18 июля 2017 года киберспортсмен выступал за Heroic. Причины таких перестановок не раскрываются.

Эмиль «Magisk» Рейф играет за состав North по CS:GO с 3 января 2017 года. На PGL Major Krakow он вместе с командой вошёл в топ-8. В четвертьфинале датская команда уступила Virtus.pro со счётом 0:2.