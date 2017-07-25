CD Projekt RED проведёт турнир по «Гвинту» на выставке Gamescom

Польская компания CD Projekt RED проведёт турнир по карточной игре «Гвинт: Ведьмак». Соревнования пройдут на выставке Gamescom 2017 с 25 по 26 августа. Всего за призовой фонд в $ 25 тыс. поборются восемь игроков.



Чтобы принять участие в турнире, игрокам нужно подать заявку, после чего организаторы выберут семерых лучших, исходя из их внутриигрового рейтинга. Последний участник определится по итогам квалификации Wild Card 24 августа.



«Гвинт: Ведьмак» — карточная игра, разработанная компанией CD Projekt RED. Сейчас в игре проводится открытое бета-тестирование.