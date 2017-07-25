Команды по Heroes of the Storm будут получать деньги от зрителей Twitch.tv

Blizzard совместно с Twitch.tv добавят возможность вознаграждать команды во время их игр на турнире Heroes of the Storm Global Championship. Информация об этом появилась на сайте стриминговой платформы.

Чтобы стать участником программы, зрителям нужно приобрети виртуальную валюту Twitch.tv — Bits. С помощью него они смогут поддержать команды в чате канала Twitch BlizzHeroes. Со временем зрители получат доступ к уникальным смайлам для Twitch, а также знамёна и другие предметы, связанные с командой.

Программа стартует 1 августа. Первыми турнирами, где появится эта функция, станут «Западная стычка» и «Восточная стычка».