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Михаил «Kane» Благин: мы понимали, что заслуживаем чемпионства на этом турнире

26 июля 2017, среда. 22:33. Киберспорт

Тренер Gambit Esports Михаил «Kane» Благин рассказал порталу Cybersport.ru об ощущениях после победы на чемпионате мира по CS:GO и о праздновании с командой после финала.

«Каждый день начинаю с мысли, что я чемпион мира. Трудно это в голове уложить. А в момент награждения было опустошение, удовлетворение, чувство счастья. Эмоции переполняют, но ты не можешь их выплеснуть. Плюс ещё, конечно, все люди разные, кто-то более бурно будет праздновать, кто-то будет держать эмоции в себе. На сцене мы проявляли эмоции насколько могли, насколько у нас осталось сил.

Я вышел опустошённый, там замечательная атмосфера в зале, но накатывает ужасная усталость и желание просто подышать воздухом. Мне хотелось остаться там, наслаждаться, но в то же время хотелось поскорее уединиться и просто подышать воздухом. Я всё ещё нервничал: мы всё-таки это сделали, но всё же очень переживали. Мы понимали, что это шанс, который нельзя упускать, что мы заслуживаем чемпионства на этом турнире.

После этого нас встретили наши близкие игроки, менеджеры, девушки. Мы все вместе радовались, пофоткались, и потом ребят забрали на интервью, а я просто хотел уединения, немножко всё это переварить. Я просто пошёл к отелю, там минут 10 постоял. Около него нас встречали ещё человек 100 фанатов. Они все кричали, мол, где же команды? Я ответил, что ждите, всё будет. Никому не отказал в автографе или фото. Прошёл этот круг почёта, поднялся к себе в номер, завалился на кровать и слушал музыку. Потом подумал, что если и будет можно отметить, то сейчас.

Чтобы мозг работал максимально активно, ты ешь, но не плотно. Потом у тебя идёт выброс энергии. Финал у нас был в 5, последний раз мы ели в 2, а закончился он где-то там в 9-10. На нервах ты есть не хочешь. Идёт стрессовая нагрузка на организм. Есть и пить я не хотел, но понимал, что должен это сделать. Просто должен сегодня напиться и отметить победу.

Мы ещё долго общались с игроками, они все нас поздравляли. Ситуация с выигранным «мейджором» от Zeus — это вообще как сказка. Да и в целом вся ситуация как сказка для нас. Потом мы поехали на афтепати.

Финальный аккорд — это 5- или 10-литровая бутылка шампанского, которую открывал Даня. Потом я всё же попросил диджея скачать трек We Are The Champions. Я не знаю, если ли это видео, но мы танцевали и пели эту песню. После этого я слабо что помню. Но на самолёт успел», — отметил Михаил «Kane» Благин.

Gambit Esports победила на чемпионате PGL Major Krakow. В финале команда из СНГ переиграла бразильцев из Immortals со счётом 2:1. Выигрыш участников составил $ 500 тыс.

Источник: Cybersport.ru Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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