Игроки Overwatch League будут получать не менее $ 50 000 в год

Организаторы Overwatch League опубликовали требования к командам, которые примут участие в лиге.

Клубы будут обязаны составить контракт с игроком сроком на год. Одной из обязательных опций станет возможность продления соглашения на такой же период. При этом киберспортсмены должны получать зарплату размером не менее $ 50 000 в год. Помимо этого, клубам необходимо обеспечить игрокам медицинскую страхову и производить отчисления в пенсионный фонд.

Сообщается, что в первом сезоне Overwatch League участники могут заработать до $ 3,5 млн, из которых $ 1 млн достанется чемпионам. Не менее 50% от средств, полученных от участия в соревнованиях, распределят между командой и самими игроками.

Организаторы лиги не станут ограничивать клубы при комплектации состава в зависимости от гражданства и страны проживания киберспортсменов. Размер команды может варьироваться от 6 до 12 игроков. Клубы также обязаны обеспечить участников жильем и местом для тренировок исходя из стандартов Overwatch League.

Высшая лига по Overwatch запустится в 2017 году. Сейчас клубы из Бостона, Лос-Анджелеса, Майями/Орландо, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Сеула и Шанхая занимаются комплектацией составов.