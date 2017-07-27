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ELEAGUE отказалась реабилитировать виновников подставных матчей

27 июля 2017, четверг. 14:29. Киберспорт

Киберспортивная организация ELEAGUE заявила об отказе снять запрет на участие в соревнованиях с участников подставных матчей. Об этом сообщает журналист портала ESPN Джейкоб Вульф.

Ранее Electronic Sports League объявила об обновлении правил соревнований, согласно которым участники подставных матчей до 15 февраля 2015 года будут реабилитированы. Изменения вступят в силу с 1 августа. Амнистия также коснётся тех, кто использовал читы и получал блокировку VAC. Инициативу поддержал другой организатор турниров DreamHack.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Counter-Strike
Новости. Киберспорт
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